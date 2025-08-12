Мир
Из Польши выдворят украинцев и белорусов после концерта Макса Коржа

Туск: 63 человека покинут Польшу после скандала на концерте Коржа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Макс Корж / «Дзен»

Более 60 человек будут вынуждены покинуть Польшу после скандала вокруг демонстрации красно-черного флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

«Я только что получил информацию, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны — и если они не уедут добровольно, их заставят покинуть страну», — сообщил Туск.

По данным польского премьера, в число депортируемых лиц входят 57 украинцев и 6 белорусов. При этом Туск отметил, что в результате инцидента нельзя допустить роста антиукраинских настроений в Польше. Он также призвал Киев не расценивать решение о депортации как антиукраинский жест.

Ранее в Польше разразился скандал из-за флага УПА, вывешенного на концерте Коржа в Варшаве. После мероприятия на улице начались беспорядки, полиция задержала десятки людей. Произошедшее вызвало критику со стороны польских политиков.

