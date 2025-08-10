Культура
22:13, 10 августа 2025Культура

В Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте Коржа

Польские политики осудили бандеровский флаг на концерте Коржа в Варшаве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Польше разразился скандал из-за бандеровского флага, вывешенного на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве. О реакции польских политиков на инцидент сообщило ТАСС.

В частности, депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий не только осудил произошедшее, но и обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье, запрещающей пропаганду тоталитарных и националистических идеологий.

Бывший посол Польши в США Марек Магеровский выразил негодование из-за присутствия на концерте «сотен украинцев призывного возраста и физически годных к воинской службе». В свою очередь, один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский призвал молодых людей, развернувших бандеровский флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды местной армии.

Ранее стало известно, что певец Макс Корж уехал в Европу и отказался давать концерты в России и Белоруссии.

