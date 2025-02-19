Макс Корж отказался от выступлений в России

Super: Певец Макс Корж покинул Белоруссию и отказался от концертов в России

Белорусский певец Макс Корж уехал в Европу и отказался выступать в России. Об этом сообщает издание Super.ru.

По данным источника, осенью 2024 года артист переехал в Европу после вызова в белорусскую милицию из-за участия в митингах оппозиции. Издание сообщает, что за последние два года Корж дал три концерта в европейских странах. Певец отказался от выступлений на корпоративах, а также на площадках в России и Белоруссии.

После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году сообщалось, что Корж отменил свои концерты в России и Белоруссии. «Как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Я не могу петь про "жизнь в кайф", когда каждый день эти жизни отбираются», — заявил артист.

Ранее стало известно, что американский рэпер Xzibit отложил поездку по российским городам на неопределенный срок. Музыкант планировал выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.