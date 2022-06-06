Макс Корж отменил выступления в российских городах

Белорусский певец Макс Корж перенес выступления в России на неопределенный срок

Певец и композитор Макс Корж отменил свои концерты в России и Белоруссии. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Я не могу петь про "жизнь в кайф", когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя. Все будет хорошо!» — написал Корж.

Согласно афише, размещенной на официальном сайте музыканта, ближайший концерт исполнителя должен был состояться 25 июня в Екатеринбурге. Концерты в Новосибирске и Санкт-Петербурге были запланированы на 9 июля и 3 сентября соответственно.

На какую дату музыкант переносит свои выступления, пока неизвестно.

Ранее оперная певица Анна Нетребко заявила, что у нее нет планов выступать в России.