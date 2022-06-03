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Анна Нетребко оценила возможность будущих выступлений в России

Оперная певица Анна Нетребко заявила, что у нее нет планов выступать в России

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко не планирует давать концерты в России. Ее слова приводит издание Zeit.

«В настоящее время у меня нет планов петь в России, даже на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, поскольку я считаю, что сейчас не самое подходящее время», — оценила возможность будущих выступлений Нетребко.

При этом певица подчеркнула, что любит свою страну, культуру и людей, и выразила надежду, что снова сможет петь в России, как только «позволят обстоятельства».

«Там я научилась петь, там я начала свою карьеру, и я ценю пение для своей аудитории в России», — сказала артистка.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирском театре оперы и балета отменили концерт певицы Анны Нетребко из-за ее позиции по Украине. Артистка написала в социальных сетях, что выступает против спецоперации.

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Дениза Мацаева
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