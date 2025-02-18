Известный американский рэпер сорвал свой тур по России

Рэпер и экс-ведущий шоу «Тачку на прокачку» Xzibit отложил свои концерты в РФ

Американский рэпер Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), известный также в качестве ведущего шоу «Тачку на прокачку» на MTV, сорвал тур по России. Об этом сообщает екатеринбургское издание Ura.ru.

По информации источника, артист отложил поездку по российским городам на неопределенный срок. «Концерт Xzibit сейчас отложили, конкретных дат пока нет», — пояснили организаторы выступления в Екатеринбурге. Отмечается, что все афиши, посты в социальных сетях и информация о концертах с сайта рэпера исчезли.

Известно, что XZibit планировал выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Изначально рэпер должен был приехать в Россию в 2024 году. По версии поклонников, артист отказался от своих планов из-за давления американского правительства во главе с президентом Джо Байденом.

Ранее стало известно, что популярный американский рэпер DaBaby (настоящее имя — Джонатан Кирк) даст концерт в России. В январе также сообщалось, что в Москве выступит музыкант Сидни Ройел Селби, известный под псевдонимом Desiigner.