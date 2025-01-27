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13:11, 27 января 2025Культура

Знаменитый американский рэпер даст концерт в России

Mash: Американский рэпер DaBaby приедет с концертом в Россию
Ольга Коровина

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Известный американский рэпер DaBaby (настоящее имя — Джонатан Кирк) даст концерт в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, переговоры с представителями артиста велись около месяца. При этом отмечается, что рэпер сам изъявил желание посетить Москву. Концерт назначен на 28 февраля, а гонорар артиста составит около 500 тысяч долларов (примерно 49 миллионов рублей).

DaBaby станет вторым рэпером такого масштаба, посетившим Россию после 2022 года. Первым был Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, который выступил в стране, несмотря на предупреждения со стороны Госдепартамента США. По данным Mash, после Кирка в Москву приедут еще несколько иностранных звезд, чьи имена пока держатся в секрете.

Ранее стало известно, что американский рэпер Сидни Ройел Селби, известный под псевдонимом Desiigner, даст концерт в Москве. Выступление номинанта на премию «Грэмми» и друга Канье Уэста состоится в феврале.

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