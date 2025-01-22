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15:29, 22 января 2025Культура

Американский рэпер выступит в Москве

Друг Канье Уэста, рэпер Disiigner станет хедлайнером вечеринки в Москве
Андрей Шеньшаков

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский рэпер Сидни Ройел Селби, известный под псевдонимом Desiigner, выступит на вечеринке AVG в Москве. Об этом сообщает официальная группа мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы рассказали, что номинант на премию Грэмми и протеже рэпера Канье Уэста станет хедлайнером концерта на площадке TAU, который пройдет 21 февраля. Цены на билеты начинаются от двух тысяч рублей.

Desiigner является автором хита Panda, с которым оказался в чарте Billboard Hot 100 в 2015 году. С 2016 года Сидни начал сотрудничать с лейблом Канье Уэста GOOD Music, а в 2024 году принимал участие в создании его альбома Vultures 2. Также записывал фиты с Travis Scott, Pusha T, Gucci Mane и другими звездами рэпа.

Ранее стало известно, что концерт самого Канье Уэста, который должен был состояться осенью 2024 года, отменен из-за того, что никто из чиновников, согласующих выступления, не знал его песен.

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