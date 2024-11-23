Стали известны причины отмены концерта Канье Уэста в Москве

В Москве концерт Канье Уэста не состоялся из-за не знающих его песни чиновников

В Москве не состоялся концерт американского рэпера Канье Уэста, так как чиновники не знают его песен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, организацией мероприятия занимались несколько компаний. Им было необходимо получить согласие артиста, найти спонсора и получить одобрение чиновников. Однако ни один служащий ни в одном ведомстве не поставил свою подпись.

Ранее в России вновь анонсировали концерт Канье Уэста. Его запланировали провести в ноябре, но не в Москве, как хотели сначала, а на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

