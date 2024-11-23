Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:42, 23 ноября 2024Культура

Стали известны причины отмены концерта Канье Уэста в Москве

В Москве концерт Канье Уэста не состоялся из-за не знающих его песни чиновников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В Москве не состоялся концерт американского рэпера Канье Уэста, так как чиновники не знают его песен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, организацией мероприятия занимались несколько компаний. Им было необходимо получить согласие артиста, найти спонсора и получить одобрение чиновников. Однако ни один служащий ни в одном ведомстве не поставил свою подпись.

Ранее в России вновь анонсировали концерт Канье Уэста. Его запланировали провести в ноябре, но не в Москве, как хотели сначала, а на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна причина возможного снятия с должности командующего группировкой войск «Юг»

      В Великобритании признали неспособность противостоять ракете «Орешник»

      В США оценили дальность российского «Орешника»

      Песков прокомментировал отсутствие информации о разработке «Орешника»

      В Великобритании рассказали об угрожающих НАТО планах Трампа по России

      Маск ответил на предложение сына Трампа о покупке телеканала MSNBC

      Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из экстази садового гнома

      Захарова рассказала о русофобской гнили

      В Ленобласти мужчина не выжил после укуса кота

      Политик Шлосберг назвал причину своего задержания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше