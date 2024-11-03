Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:42, 3 ноября 2024Культура

Анонсирована новая дата проведения концерта Канье Уэста

Baza: концерт Канье Уэста запланировали провести в ноябре в Санкт-Петербурге
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

В России вновь анонсировали концерт американского репера Канье Уэста. Новую дату и место проведения концерта сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия.

По данным издания, организаторы якобы сумели согласовать новую дату и место проведения концерта. Его запланировали провести в ноябре, но не в Москве, как хотели сначала, а на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Baza отмечает, что организаторы уже заплатили реперу аванс, правда сумма платежа не разглашается. По сведениям издания, речь может идти о двух миллионах долларов.

Кроме того, отмечается, что весной 2025 года Уэст вновь приедет в Россию и даст еще один концерт в Москве.

1 июля уже сообщалось, что Канье Уэст планирует провести концерт в Москве. Якобы он приехал в столицу Россию, чтобы выбрать подходящую площадку. В этот же день информацию опровергли, сообщив, что визит звезды имел исключительно личный характер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все были в осоке порезанные». Жителей Курской области спас мужчина, который помог Поддубному. Что об этом известно?

      В Иране задержали работавшего на спонсируемое США СМИ мужчину

      Влияние выборов в США на украинский конфликт оценили

      Анонсирована новая дата проведения концерта Канье Уэста

      Вместо снесенного памятника Пушкину в Полтаве установили инсталляцию в виде ракеты

      Стала известна судьба брошенного россиянкой в аэропорту Антальи младенца

      В России ответили на озвученное Киевом условие окончания украинского конфликта

      Глава Европарламента выступила за создание союза безопасности и обороны ЕС

      Только половина израильских заложников ХАМАС осталась в живых

      В Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше