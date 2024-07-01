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14:54, 1 июля 2024Культура

Информацию о концерте Канье Уэста в Москве снова опровергли

Концертное агентство опровергло новости о выступлении Канье Уэста в Москве
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Randal Hill / Globallookpress.com

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст посетил Москву исключительно с частным визитом. Об этом РИА Новости заявили в концертном агентстве TCI.

Отмечается, что концерты артиста не обсуждались и не планировались.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Канье Уэст приезжал в Москву, чтобы выбрать площадку для грядущего концерта. Сообщалось, что дата поездки артиста специально была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.

Ранее РИА Новости писали, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется. Также стало известно, что артист улетел из России и направился в Германию.

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      Варвара Кошечкина
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