Стало известно о возможном концерте Канье Уэста в Москве

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст приезжал в Москву, чтобы выбрать площадку для грядущего концерта. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.
Отмечается, что дата поездки артиста специально была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.
По данным канала, концерт рэпера должен состояться 6 сентября. Источники заявили, что на данный момент для этого рассматриваются две площадки — «Лужники» и «Динамо» («ВТБ Арена»).
Решение по месту проведения выступления рэпера планируется принять в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст улетел из России и направился в Германию.