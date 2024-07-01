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13:21, 1 июля 2024Культура

Стало известно о возможном концерте Канье Уэста в Москве

Baza: Канье Уэст приезжал в Москву, чтобы выбрать площадку для концерта
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст приезжал в Москву, чтобы выбрать площадку для грядущего концерта. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что дата поездки артиста специально была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.

По данным канала, концерт рэпера должен состояться 6 сентября. Источники заявили, что на данный момент для этого рассматриваются две площадки — «Лужники» и «Динамо» («ВТБ Арена»).

Решение по месту проведения выступления рэпера планируется принять в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст улетел из России и направился в Германию.

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      Варвара Кошечкина
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