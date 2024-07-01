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11:02, 1 июля 2024Культура

Канье Уэст покинул Россию

РЕН ТВ: Канье Уэст покинул Москву и отправился в Берлин

Фото: Stefan JerrevÃ / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст улетел из России и направился в Германию. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказался посадочный талон артиста.

Согласно опубликованным данным, исполнитель отправился в Берлин с пересадкой в Стамбуле, Турция. Он воспользовался услугами авиакомпании Turkish Airlines. Певец выбрал места в бизнес-классе.

Также канал обратил внимание на информацию в билете — в графе фамилия указано Ye, а в графе имя — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно). В марте официальный представитель Уэста Майло Яннопулос потребовал, чтобы рэпера называли Йе (Ye), а не его «рабским именем».

Ранее Канье Уэст появился в столичном аэропорту Внуково. Отмечалось, что рэпер направился в VIP-терминал, скрывая лицо. Его сопровождали несколько охранников, а также Гоша Рубчинский, главный дизайнер бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.

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