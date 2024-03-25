Канье Уэст посчитал свое имя рабским и потребовал называть его Йе

Майло Яннопулос заявил, что Канье Уэст официально сменил имя на Йе

Официальный представитель американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Майло Яннопулос потребовал, чтобы рэпера называли Йе (Ye), а не его «рабским именем». Об этом сообщает Page Six.

Яннопулос назвал артиста одним из самых узнаваемых людей в мире, наравне с президентами и папами Римскими. «Изменение было произведено полностью, законно и навсегда. Вот кто он сейчас. Его зовут Йе», — говорится в письме, которое получило издание.

Он также назвал решение исполнителя обдуманным. «Он несколько раз называл его [имя Канье Уэст — прим. «Ленты ру»] своим рабским именем. Йе — чернокожий мужчина в Америке, который, как и все остальные, хочет иметь право на полное самоопределение», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывшая и нынешняя жены Канье Уэста — телезвезда Ким Кардашьян и дизайнер Бьянка Цензори — посетили шоу артиста.