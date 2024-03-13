Бывшая и нынешняя жены Канье Уэста вместе посетили его шоу

Ким Кардашьян и Бьянка Цензори вместе посетили концерт Канье Уэста

Бывшая и нынешняя жены американского рэпера и дизайнера Канье Уэста — телезвезда Ким Кардашьян и дизайнер Бьянка Цензори — посетили шоу артиста. Об этом пишет Page Six.

На видеороликах, распространившихся в социальных сетях, 43-летняя Кардашьян стоит рядом с 29-летней Цензори на концерте, посвященном новому альбому рэпера Vultures. Отмечается, что между ними завязался небольшой разговор, но большую часть времени женщины не общались.

Ранее 10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт Уэст анонсировала дебютный альбом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст состояли в браке семь лет и развелись в феврале 2021 года. Знаменитости воспитывают четверых детей: сыновей Сейнта и Псалма, а также дочерей Норт и Чикаго.

