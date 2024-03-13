Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:39, 13 марта 2024Культура

Бывшая и нынешняя жены Канье Уэста вместе посетили его шоу

Ким Кардашьян и Бьянка Цензори вместе посетили концерт Канье Уэста

Кадр: @awesomye

Бывшая и нынешняя жены американского рэпера и дизайнера Канье Уэста — телезвезда Ким Кардашьян и дизайнер Бьянка Цензори — посетили шоу артиста. Об этом пишет Page Six.

На видеороликах, распространившихся в социальных сетях, 43-летняя Кардашьян стоит рядом с 29-летней Цензори на концерте, посвященном новому альбому рэпера Vultures. Отмечается, что между ними завязался небольшой разговор, но большую часть времени женщины не общались.

Ранее 10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт Уэст анонсировала дебютный альбом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст состояли в браке семь лет и развелись в феврале 2021 года. Знаменитости воспитывают четверых детей: сыновей Сейнта и Псалма, а также дочерей Норт и Чикаго.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      На Украине захотели выпускать заключенных взамен на службу в армии

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Россиянин поссорился с сожителем матери и 17 раз ударил его соляной лампой

      Главком ВСУ и глава Минобороны Украины прибыли на фронт и оценили обстановку

      Домохозяек призвали избавляться от пятен на диване с помощью нашатыря

      Бывший муж Пугачевой раскрыл заработок певицы в СССР

      Звезда OnlyFans раскрыла доход от видео с участием известного футболиста

      Ирина Шейк снялась топлес для рекламы

      Украинский беспилотник упал и взорвался в российском частном секторе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше