10-летняя дочь Канье Уэста анонсировала дебютный альбом

10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт анонсировала дебютный альбом

10-летняя дочь американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст анонсировала дебютный альбом. Об этом сообщает HipHopDX.

Юная артистка объявила о выходе пластинки на мероприятии, которое было посвящено предстоящему релизу Канье Уэста Vultures 2. Альбом дочери рэпера будет называться Elementary School Dropout. Отмечается, что название лонгплея было вдохновлено пластинкой Канье Уэста The College Dropout, вышедшей в 2004 году.

В конце прошлого года Норт Уэст дебютировала под рэперским псевдонимом Miss Miss Westie.

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