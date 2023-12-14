Дочь Канье Уэста решила стать рэпершей

Дочь Канье Уэста Норт дебютировала под рэперским именем Miss Miss Westie

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт дебютировала под рэперским псевдонимом Miss Miss Westie. Об этом пишет Page Six.

10-летняя дочь Уэста присоединилась к совместному выступлению отца с Ty Dolla $ign в Майами, США. «Это твоя лучшая подружка, Miss Miss Westie», — зачитала она свой куплет.

Отмечается, что новый трек является частью грядущего альбома Йе Vultures.

Ранее сообщалось, что 10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян захотела завладеть бизнесом родителей. «Кроме того, однажды я хочу владеть Yeezy и Skims, и я хочу стать владельцем бизнеса», — заявила она.