10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян захотела завладеть бизнесом родителей

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт захотела завладеть бизнесом родителей. О своем желании она рассказала в интервью журналу i-D.

Журналисты поинтересовались у девочки, кем она хочет стать в будущем. Она ответила, что планировала быть боксером, но потом передумала. В настоящий момент 10-летняя Норт задумывается о творческой профессии.

«Когда мне будет около 13 лет, я хочу гулять с собаками, чтобы заработать деньги на покупку художественных принадлежностей. Я собираюсь создавать произведения искусства, которые буду продавать. Кроме того, однажды я хочу владеть Yeezy и Skims, и я хочу стать владельцем бизнеса», — заявила она.

В августе Норт Уэст заметили выходившей из частного самолета с сумкой за сотни тысяч рублей. На размещенных кадрах папарацци запечатлели дочь знаменитостей со спортивным аксессуаром люксового бренда Louis Vuitton марки Takashi Murakami Cherry Duffle Bag, цена которого равна 7,9 тысячи долларов (750 тысяч рублей).