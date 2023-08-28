Дочь Ким Кардашьян заметили с сумкой за 750 тысяч рублей

Дочь телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст заметили выходящей из частного самолета с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах папарацци запечатлели 10-летнюю дочь звезды со спортивным аксессуаром люксового бренда Louis Vuitton марки Takashi Murakami Cherry Duffle Bag, цена которого равна 7,9 тысячи долларов (750 тысяч рублей). Кроме того, девочка была одета в светлые джинсы, красную футболку и черные тапки на высокой подошве.

В свою очередь, 42-летняя знаменитость выходила из транспорта, держа в руках черную сумку Birkin из крокодиловой кожи, стоимость которой достигает 100 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей). При этом Кардашьян надела черный костюм, состоящий из спортивных брюк и корсета.

Известно, что родственницы возвратились из длительного путешествия по Японии на частном самолете за 150 миллионов долларов (14,2 миллиарда рублей).

В июле Ким Кардашьян заметили с бриллиантом за 183 миллиона рублей. Предпринимательница появилась на публике в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и облегающей юбки длины макси. Среди прочего она надела ремень с бриллиантом из ассортимента ювелирного дома Messika стоимостью два миллиона долларов.