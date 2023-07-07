Ким Кардашьян заметили с бриллиантом за 183 миллиона рублей

Телезвезду Ким Кардашьян заметили с бриллиантом Messika за 183 миллиона рублей

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заметили в украшениях почти за две сотни миллионов рублей. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость на вечеринке бизнесмена Майкла Рубина в Нью-Йорке. Предпринимательница появилась на публике в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и облегающей юбки длины макси. Среди прочего она надела ремень с бриллиантом из ассортимента ювелирного дома Messika стоимостью два миллиона долларов (183 миллиона рублей).

На размещенных кадрах видно, что волосы бизнесвумен распустили и уложили волнами, а на лицо при этом нанесли макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви она выбрала блестящие босоножки.

В ноябре 2022 года дочь Хлои Кардашьян получила бриллиантовое колье в подарок на четырехлетие. Канадский баскетболист Тристан Томпсон преподнес своему ребенку бриллиантовое колье, стоимость которого не раскрывается. Телезвезда продемонстрировала презент во время съемок нового выпуска реалити.