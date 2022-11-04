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01:00, 4 ноября 2022Ценности

Дочь Хлои Кардашьян получила бриллиантовое колье в подарок на четырехлетие

Дочь Хлои Кардашьян Тру получила в подарок от отца Тристана Томпсона бриллиантовое колье

Фото: @khloekardashia

Канадский баскетболист Тристан Томпсон преподнес дочери Тру роскошный подарок в честь ее дня рождения. Об этом сообщила мать девочки Хлои Кардашьян в новом эпизоде шоу «Кардашьяны».

Профессиональный спортсмен подарил девочке на четырехлетие бриллиантовое колье, стоимость которого не раскрывается. Телезвезда продемонстрировала презент во время съемок нового выпуска реалити. «Тру получила это украшение утром от отца сегодня утром. Я смогла произнести только: "О боже мой"», — высказалась знаменитость в разговоре с приятельницей Минди Вейс.

Известно, что Тру надела указанное колье на вечеринку, организованную Кардашьян в честь ее дня рождения. Тогда ребенка запечатлели в платье люксового бренда Dior розового цвета.

В феврале 2019 года предпринимательница Кайли Дженнер также подарила своей на тот момент годовалой дочери Сторми бриллиантовое колье. На размещенных в сети кадрах видно, как девочка бегает по квартире в черной одежде, черно-белых кроссовках Nike, а на ее шее — массивное украшение, усыпанное драгоценными камнями.

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Майя Пономаренко
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