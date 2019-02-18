Кандидатка в самые молодые миллиардерши подарила годовалому ребенку бриллианты

Кандидатка в самые молодые миллиардерши, предпринимательница Кайли Дженнер, и ее молодой человек рэпер Трэвис Скотт подарили годовалой дочери Сторми бриллиантовое колье. Видеозапись, на которой запечатлен подарок, появилась в Instagram в воскресенье, 17 февраля.

На кадрах видно, как девочка бегает по квартире в черной одежде, черно-белых кроссовках Nike, а на ее шее — массивное украшение, усыпанное драгоценными камнями.

Некоторые пользователи соцсети сочли траты на украшения для ребенка неразумными.

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«Какая нелепость. Лучше бы положили деньги на ее банковский счет. В будущем они ей, может, и не понадобятся, но ее дети и внуки могли бы это оценить», — советовали одни.

«А она [Кайли Дженнер] вообще занимается благотворительностью? Почему бы ей не вложиться, например, в образование?» — предложили другие.

Стоимость нового колье Сторми пока неизвестна.

Летом 2018-го издание Forbes сообщило о том, что 21-летняя сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и уже заработала 900 миллионов долларов.

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