Нелепый наряд кандидатки в самые молодые миллиардерши ужаснул фанатов

Кандидатка в самые молодые миллиардерши в мире, предпринимательница Кайли Дженнер, пришла на 61-ю церемонию вручения премии «Грэмми» в нелепом наряде, пишет Daily Mail.

21-летняя Дженнер появилась в розовом топе со сложными трехъярусными рукавами, которые скрещивались на шее и заканчивались перчатками, и в длинных широких брюках такого же цвета. Свой наряд она дополнила поясом с металлическими вставками и белыми туфлями-лодочками.

Кайли Дженнер Фото: Chelsea Lauren / REX / Shutterstock

Фанаты Дженнер наводнили соцсети негативными комментариями в адрес ее одежды.

«Что за ужас Кайли выбрала для "Грэмми"?» — недоумевали они в Twitter.

«Не поймите меня неправильно, я люблю Кайли, но ее наряд на премии "Грэмми" был отвратительным! Как она могла такое надеть? Она достойна лучшего», — поддержали другие.

На вечере Дженнер сопровождала своего молодого человека рэпера Трэвиса Скотта.

Материалы по теме Самые властные и сексуальные женщины мира Им готовы подчиняться целые страны и континенты

В октябре прошлого года Кайли Дженнер появилась на публике в нижнем белье вместе со своей сестрой Хлои Кардашьян. Женщины выбрали для Хеллоуина костюмы «ангелов» бренда Victoria's Secret: комплекты нижнего белья и большие крылья с настоящими перьями. Журналистов удивило то, что сестры публично разделись всего через несколько месяцев после того, как обе стали матерями.

Летом 2018-го издание Forbes сообщило о том, что 21-летняя сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Дженнер основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и уже заработала 900 миллионов долларов.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!