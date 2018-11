Располневшая кандидатка в самые молодые миллиардерши вышла в свет в нижнем белье

Супермодель и предпринимательница Кайли Дженнер, кандидатка в самые молодые миллиардерши в мире, появилась на публике в нижнем белье. Об этом сообщает Daily Mail.

Кайли Дженнер вместе со своей сестрой Хлои Кардашьян выбрали для Хеллоуина костюмы «ангелов» бельевого бренда Victoria's Secret: комплекты нижнего белья и большие крылья, покрытые настоящими перьями. Публику и журналистов особенно удивил тот факт, что сестры публично разделись всего через несколько месяцев после того, как обе стали матерями.

Кайли Дженнер Фото: @kyliejenner 1 /2

«Ангелами» нарядились и три другие сестры семейства Дженнер-Кардашьян: Ким, Кортни и Кэндалл.

В конце октября 2018 года Кайли Дженнер впервые после родов раскрыла свой реальный вес. Об этом поклонники узнали из очередного выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians). Кайли сказала, что на момент выхода передачи масса ее тела составляет 158 фунтов (около 72 килограммов). После этого сестры осыпали ее комплиментами, а мать Крис Дженнер с восторгом объявила, что весит ровно столько же.

Летом 2018 года издание Forbes объявило о том, что 21-летняя Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Кайли основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и уже заработала 900 миллионов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!