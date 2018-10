Кандидатка в самые молодые миллиардерши в мире раскрыла свой вес

Супермодель и предприниматель Кайли Дженнер впервые после родов раскрыла свой реальный вес. Об этом поклонники узнали из очередного выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians).

Дженнер рассказала, что на данный момент масса ее тела составляет 158 фунтов (около 72 килограммов). После этого сестры осыпали ее комплиментами, а мать Крис Дженнер с восторгом объявила, что весит ровно столько же.

В той же серии Кайли Дженнер пожаловалась своей сестре Ким Кардашьян, что ей придется выбросить все вещи из своего гардероба, потому что они ей больше не подходят. «Я больше никогда не влезу в джинсы 25-го размера. Мои любимые штаны мне просто не подходят», — сокрушалась она.

В июле издание Forbes объявило о том, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и уже заработала 900 миллионов долларов.

