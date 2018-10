Кандидатка в самые молодые миллиардерши перестала влезать в одежду

Clevver News / YouTube

Супермодель и предприниматель Кайли Дженнер пожаловалась своей сестре Ким Кардашьян на послеродовые изменения в фигуре в очередном выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians).

21-летняя Дженнер призналась, что потеряла уверенность в себе, даже несмотря на то, что значительно похудела после родов. Она также заявила, что выбросит все вещи из своего гардероба, потому что они ей больше не подходят. «Я больше никогда не влезу в джинсы 25 размера. Мои любимые штаны мне просто не подходят», — сокрушалась модель.

Материалы по теме Лучше меньше Они победили Ким Кардашьян. Все деньги мира у них в кармане

В июле издание Forbes объявило, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и уже заработала 900 миллионов долларов.

В том же месяце Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в ее профиле составляет один миллион долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!