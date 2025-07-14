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20:12, 14 июля 2025Экономика

Лукашенко предложил забирать лазурные автобусы из Петербурга с одной целью

Лукашенко предложил забирать лазурные автобусы из Петербурга на обслуживание
Мария Черкасова

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске заявил, что Белоруссия готова забирать проданную Санкт-Петербургу технику на техническое обслуживание. Об этом сообщает РБК.

Заявление было сделано на фоне обсуждения сотрудничества в части поставок коммунальной техники и общественного транспорта. Лукашенко заявил, что республика готова взять технику на обслуживание, «чтобы полностью за нее отвечать».

Белоруссия поставляет в Петербург коммунальную технику и пассажирский транспорт. Первую партию лазурных автобусов власти Петербурга получили в апреле 2022 года. Периодически с этим транспортом происходят различные чрезвычайные происшествия (ЧП).

Ранее сообщалось, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге во время рейса воспламенился «лазурный» автобус. Также автобус с пассажирами упал в реку Мойку. В момент падения в автобусе находились около 20 пассажиров. Жертвами стали семь человек.

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