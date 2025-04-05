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16:08, 5 апреля 2025Россия

В Петербурге сгорел очередной автобус

В Санкт-Петербурга во время рейса воспламенился и полностью выгорел автобус
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге днем в субботу, 5 апреля, во время рейса воспламенился автобус. Водитель заметил задымление, остановился и выпустил пассажиров, после чего вызвал сотрудников МЧС, пишет «Фонтанка».

Несмотря на все попытки потушить транспортное средство, автобус полностью сгорел. На улице остается только почерневший корпус, не подлежащий восстановлению.

Пожар начался в моторном отсеке. Сообщается, что загорелся МАЗ модели 203947. Маршрут, по которому следовал автобус, обслуживает «Домтрансавто».

Лазурные автобусы производства МАЗ и Volgabus, появившиеся на улицах города после транспортной реформы, горят регулярно. Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев объяснял проблемы неудачной компоновкой деталей, а именно устройством система охлаждения радиатора.

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