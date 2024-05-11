Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 11 мая 2024Россия

В Петербурге автобус задымился во время движения

Автобус задымился во время движения рядом с площадью Конституции в Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге автобус задымился во время движения. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает «Mash на Мойке».

По данным издания, автобус задымился рядом с площадью Конституции в Санкт-Петербурге. Пассажиры оперативно покинули салон. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что из-за инцидента на Ленинском проспекте образовалась пробка. Причины случившегося уточняются.

10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. Жертвами стали семь человек. Председатель Cледственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Украина заявила о планах окончательного принятия «формулы мира»

      В Петербурге автобус задымился во время движения

      США передали Украине «срочно необходимую» помощь из-за продвижения России

      Бывший муж Ксении Бородиной женился в третий раз

      В Белгороде пятый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

      Пушилин прокомментировал информацию о войсках Франции в зоне СВО

      Телеканал «Пятница!» раскритиковали за слова о Севастополе в эфире

      Военный эксперт высказался о влиянии мощной магнитной бури на технику в зоне СВО

      В ДНР сообщили о переходе ВСУ на дальнобойные ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше