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20:03, 14 июля 2025Силовые структуры

В российском городе раскрыты переломавшие ребра мальчику и обжегшие его мать и отчим

В Приморье супруги попали под суд за многолетние истязания мальчика
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владивостоке семейная пара попала под суд за то, что на протяжении почти шести лет истязала мальчика 2012 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Под следствием оказалась мать ребенка и его отчим. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавших длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего и по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Все материалы переданы в Советский районный суд города.

По данным правоохранителей, об истязании мальчика в прокуратуру сообщил директор школы, которую тот посещает. В результате была организована проверка.

По информации следствия, выяснилось, что с 2019 по 2025 год фигуранты избивали 12-летнего сына фигурантки, причиняя ему физические и нравственные страдания. В итоге мальчик получил ожоги и переломы ребер.

Ранее сообщалось, что в Курске опекун истязала девочку-инвалида под видом воспитания и получила условный срок.

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