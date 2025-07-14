В российском городе раскрыты переломавшие ребра мальчику и обжегшие его мать и отчим

В Приморье супруги попали под суд за многолетние истязания мальчика

Во Владивостоке семейная пара попала под суд за то, что на протяжении почти шести лет истязала мальчика 2012 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Под следствием оказалась мать ребенка и его отчим. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавших длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего и по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Все материалы переданы в Советский районный суд города.

По данным правоохранителей, об истязании мальчика в прокуратуру сообщил директор школы, которую тот посещает. В результате была организована проверка.

По информации следствия, выяснилось, что с 2019 по 2025 год фигуранты избивали 12-летнего сына фигурантки, причиняя ему физические и нравственные страдания. В итоге мальчик получил ожоги и переломы ребер.

Ранее сообщалось, что в Курске опекун истязала девочку-инвалида под видом воспитания и получила условный срок.