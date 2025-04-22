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20:47, 22 апреля 2025Силовые структуры

В России опекун истязала девочку-инвалида под видом воспитания и получила условный срок

Суд в Курске за истязание девочки-инвалида назначил опекуну условный срок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Суд в Курске приговорил опекуна к 3,5 года лишения свободы условно. 51-летняя женщина на протяжении десяти дней избивала девочку с инвалидностью под видом воспитательных мер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Женщину признали виновной по статье 117 («Истязание несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальный и иной зависимости») УК РФ. Она также обязана выплатить 800 тысяч рублей потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, женщина являлась опекуном девятилетнего ребенка, который не мог обходиться без посторонней помощи. В период с 19 по 29 декабря 2022 года она под предлогом воспитания неоднократно избивала девочку.

Ранее в Усть-Кане на Алтае осудили опекуна, систематически истязавшую ребенка.

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