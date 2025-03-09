В российском регионе осудили истязавшего ребенка опекуна

Истязавшая ребенка опекун на Алтае отделалась условным сроком

В Усть-Кане на Алтае осудили опекуна, которая систематически истязала ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры российского региона.

По данным следствия, на протяжении девяти месяцев женщина издевалась над приемным ребенком, причиняя ему моральные и физические страдания. Отмечается, что обвиняемая отделалась условным сроком.

Наказание в виде лишения свободы будет длиться 3,5 года. Более того, осужденной запрещено заниматься работой с детьми в течение двух лет.

Ранее Волгоградский областной суд приговорил 21-летнего жителя к 18 годам и двум месяцам колонии строгого режима за расправу над ребенком.