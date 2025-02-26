Россиянин получил многолетний срок за расправу над ребенком из мести сожительнице

Волгоградский суд дал 18 лет колонии мужчине, забившему ребенка сожительницы

Волгоградский областной суд приговорил 21-летнего жителя к 18 годам и двум месяцам колонии строгого режима за расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Днем 25 июня 2024 года молодой человек избил на лестничной клетке 20-летнюю сожительницу, а спустя три недели в отместку ей минимум 11 раз ударил по голове и телу ее сына, которому на тот момент был год и восемь месяцев. Матери в это время не было дома.

Врачи пытались спасти ребенка, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подсудимый признал вину.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») и части 2 статьи 116.1 («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Надыме россиянин рассказал полицейским, как забил бывшую жену молотком.