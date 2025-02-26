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17:55, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин получил многолетний срок за расправу над ребенком из мести сожительнице

Волгоградский суд дал 18 лет колонии мужчине, забившему ребенка сожительницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Волгоградский областной суд приговорил 21-летнего жителя к 18 годам и двум месяцам колонии строгого режима за расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Днем 25 июня 2024 года молодой человек избил на лестничной клетке 20-летнюю сожительницу, а спустя три недели в отместку ей минимум 11 раз ударил по голове и телу ее сына, которому на тот момент был год и восемь месяцев. Матери в это время не было дома.

Врачи пытались спасти ребенка, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подсудимый признал вину.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») и части 2 статьи 116.1 («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Надыме россиянин рассказал полицейским, как забил бывшую жену молотком.

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