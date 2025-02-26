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13:41, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин подкараулил бывшую жену у подъезда и забил ее молотком

В Надыме россиянин рассказал полицейским, как забил бывшую жену молотком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе отправили в СИЗО 44-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над бывшей супругой. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, житель города Надым устроил засаду у подъезда дома, где проживала бывшая жена. Когда женщина вышла на улицу, он напал на нее. Злоумышленник забил жертву молотком и нанес ей удар ножом в шею. Осознав, что она не подает признаков жизни, мужчина пришел в ближайшее отделение полиции и сообщил о содеянном, сдав орудия расправы.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, идет сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Ленинградской области полицейские задержали местного жителя, расправившегося с 34-летней бывшей женой 11 лет назад.

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