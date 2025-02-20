Россиянина задержали за совершенную 11 лет назад расправу над беременной бывшей женой

В Ленобласти задержали мужчину, убившего в 2014 году беременную экс-супругу

В Ленинградской области полицейские задержали местного жителя, расправившегося с 34-летней бывшей женой 11 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

20 мая 2014 года 35-летний мужчина пришел в полицию и заявил, что его экс-супруга пропала после родительского собрания. По его словам, женщина вышла из школы на Почтовой улице в деревне Федоровское и не вернулась домой. Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, но раскрыть его по горячим следам не смогли.

18 февраля 2025 года полицейские установили, что заявитель причастен к этому преступлению. Его задержали. Мужчина признался, что в тот день встретил бывшую жену и доехал с ней на такси до остановки в лесу. Там они поссорились, тогда он ударил потерпевшую ножом в грудь. Тело россиянин сбросил в придорожную канаву, а на следующий день отнес в лес и закопал.

Отмечается, что в момент исчезновения женщина находилась на восьмом месяце беременности. Поиски ее тела продолжаются.

Ранее стало известно, что в Сочи задержали 50-летнего мужчину по подозрению в совершении заказной расправы 27-летней давности.