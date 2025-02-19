Киллера задержали спустя 27 лет после расправы над оппонентом криминального авторитета

СК: В Сочи задержали киллера, застрелившего мужчину 27 лет назад

В Сочи задержали 50-летнего мужчину по подозрению в совершении заказной расправы 27-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 12 сентября 1997 года в квартире на Комсомольской улице в Норильске нашли 25-летнего молодого человека с огнестрельным ранением в области головы. Было возбуждено уголовное дело, однако найти причастных не удалось.

В 2024 году следователи установили свидетеля и получили новую информацию, после чего вышли на задержанного. В 1997 году он жил в Норильске и был членом организованной преступной группы. По данным следствия, в тот год криминальный авторитет решил организовать расправу над молодым человеком, с которым у него был конфликт на почве ревности. Он заказал соперника двум киллерам.

Те ворвались в квартиру жертвы, и пока один контролировал обстановку, второй выстрелил. Заказчика уже нет в живых, личность второго киллера устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали россиянку, нанявшую киллера для решившего развестись с ней мужа.

