Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:56, 19 февраля 2025Силовые структуры

Киллера задержали спустя 27 лет после расправы над оппонентом криминального авторитета

СК: В Сочи задержали киллера, застрелившего мужчину 27 лет назад
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Сочи задержали 50-летнего мужчину по подозрению в совершении заказной расправы 27-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 12 сентября 1997 года в квартире на Комсомольской улице в Норильске нашли 25-летнего молодого человека с огнестрельным ранением в области головы. Было возбуждено уголовное дело, однако найти причастных не удалось.

В 2024 году следователи установили свидетеля и получили новую информацию, после чего вышли на задержанного. В 1997 году он жил в Норильске и был членом организованной преступной группы. По данным следствия, в тот год криминальный авторитет решил организовать расправу над молодым человеком, с которым у него был конфликт на почве ревности. Он заказал соперника двум киллерам.

Те ворвались в квартиру жертвы, и пока один контролировал обстановку, второй выстрелил. Заказчика уже нет в живых, личность второго киллера устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали россиянку, нанявшую киллера для решившего развестись с ней мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде. Что он сказал о встрече с Трампом и об истерике властей Украины?

      Американский актер сломал ногу в Москве

      Стало известно о возможном лишении российского гражданства участников драки со стрельбой

      Спецпосланник Трампа раскрыл позицию США по гарантиям безопасности Украине

      В Одессе произошел мощный пожар на нефтебазе

      Девять россиян задержали за вымогательство денег у родителей похищенного юноши

      Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлен срок ареста

      В России захотели изменить медпоказания для проведения аборта

      87-летний Джек Николсон появился на публике и восхитил пользователей сети

      ФСБ задержала в российском регионе двух участников ИГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше