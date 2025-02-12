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18:31, 12 февраля 2025Силовые структуры

Российскую пенсионерку отправили в СИЗО за попытку расправы над пожелавшим развода мужем

В Москве арестовали россиянку, нанявшую киллера для решившего развестись мужа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве суд отправил в СИЗО 69-летнюю российскую пенсионерку, за попытку расправиться с пожелавшим развестись с ней мужем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой на время расследования уголовного дела о подготовке расправы. В этот же день женщине предъявили обвинение.

25 декабря 2024 года задержанная обратилась в детективное агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге из-за бракоразводного процесса, а затем попросила найти киллера, чтобы лишить мужа жизни. Пообещала пять миллионов. Детектив рассказал обо всем силовикам и дальнейшие действия проходили в рамках оперативного эксперимента. Сначала он сообщил клиентке, что яд готов и получил задаток в миллион рублей, а затем сообщил, что мужа больше нет и получил остальное.

Сразу после этого спецназ задержал женщину, ее захват попал на видео.

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