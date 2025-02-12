Российскую пенсионерку отправили в СИЗО за попытку расправы над пожелавшим развода мужем

В Москве арестовали россиянку, нанявшую киллера для решившего развестись мужа

В Москве суд отправил в СИЗО 69-летнюю российскую пенсионерку, за попытку расправиться с пожелавшим развестись с ней мужем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой на время расследования уголовного дела о подготовке расправы. В этот же день женщине предъявили обвинение.

25 декабря 2024 года задержанная обратилась в детективное агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге из-за бракоразводного процесса, а затем попросила найти киллера, чтобы лишить мужа жизни. Пообещала пять миллионов. Детектив рассказал обо всем силовикам и дальнейшие действия проходили в рамках оперативного эксперимента. Сначала он сообщил клиентке, что яд готов и получил задаток в миллион рублей, а затем сообщил, что мужа больше нет и получил остальное.

Сразу после этого спецназ задержал женщину, ее захват попал на видео.