Задержание готовившей расправу над мужем при помощи яда россиянки попало на видео

Росгвардия показала задержание москвички, готовившей заказное убийство мужа

Россиянка попыталась заказать расправу над мужем с помощью яда и попалась

Начало событий в новости Россиянка попыталась заказать расправу над мужем с помощью яда и попалась

Задержание жительницы Москвы, подозреваемой в организации заказной расправы над супругом при помощи яда, попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в столичном главке Росгвардии.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур подбегают к автомобилю Toyota Camry. Внутри салона находится злоумышленница, которую выводят из машины и заковывают в наручники.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина обратилась в детективное агентство для слежки за супругом, с которым находилась в процессе развода. Встретившись с детективом лично, она попросила его найти исполнителя для расправы над мужчиной и выплатила аванс в размере одного миллиона рублей.

Детектив передал информацию в правоохранительные органы, и вскоре женщина была задержана сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству по найму») УК РФ.

