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17:04, 11 февраля 2025Силовые структуры

Задержание готовившей расправу над мужем при помощи яда россиянки попало на видео

Росгвардия показала задержание москвички, готовившей заказное убийство мужа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянка попыталась заказать расправу над мужем с помощью яда и попалась

Задержание жительницы Москвы, подозреваемой в организации заказной расправы над супругом при помощи яда, попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в столичном главке Росгвардии.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур подбегают к автомобилю Toyota Camry. Внутри салона находится злоумышленница, которую выводят из машины и заковывают в наручники.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина обратилась в детективное агентство для слежки за супругом, с которым находилась в процессе развода. Встретившись с детективом лично, она попросила его найти исполнителя для расправы над мужчиной и выплатила аванс в размере одного миллиона рублей.

Детектив передал информацию в правоохранительные органы, и вскоре женщина была задержана сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству по найму») УК РФ.

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