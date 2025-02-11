Россиянка попыталась заказать расправу над мужем с помощью яда и попалась

В Москве поймали женщину, подозреваемую в подготовке заказного убийства супруга

В Москве задержана женщина, подозреваемая в организации заказной расправы над супругом с помощью яда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству по найму»).

По данным следствия, правоохранители узнали о намерении фигурантки от сотрудника частного детективного агентства. По его словам, 25 декабря 2024 года задержанная обратилась в агентство с просьбой собрать информации о ее супруге. Затем она пояснила, что находится в бракоразводном процессе и подыскивает исполнителя, который за денежное вознаграждение сможет расправиться с ее мужем.

Далее детективный агент стал действовать в рамках оперативного эксперимента. Он встретился с подозреваемой, которая предложила ему расправиться с ее мужем с помощью ядовитого вещества. За это она объявила вознаграждение в размере пяти миллионов рублей. После этого агент сообщал фигурантке ложную информацию об изготовлении ядовитого вещества. В это время женщина перевела на его банковскую карту один миллион рублей в качестве аванса. 10 февраля агент сообщил, что совершил расправу над мужчиной. Подозреваемая передала ему оставшуюся сумму.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил 35-летнего Юрия Усмяла и 36-летнего Сергея Шитикова к 25 годам колонии строгого режима по делу о расправе над предпринимателем Бесланом Джонуа.