Двое россиян получили по 25 лет колонии за расправу над бизнесменом 17 лет назад

В Москве исполнители заказного убийства бизнесмена получили по 25 лет колонии

В Москве суд приговорил 35-летнего Юрия Усмяла и 36-летнего Сергея Шитикова к 25 годам колонии строгого режима по делу о расправе над предпринимателем Бесланом Джонуа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Мужчин признали виновными в преступлении по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по найму») УК РФ. Установлено, что в ночь на 8 февраля 2007 года трое мужчин прибыли к дому Джонуа и, дождавшись его, произвели не менее 20 выстрелов из автомата. После этого они скрылись с места.

За исполнение заказа преступники получили вознаграждение в долларах, эквивалентное более пяти миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 53-летнего мигранта по подозрению в заказной расправе, совершенной 14 лет назад.

