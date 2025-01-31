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19:19, 31 января 2025Силовые структуры

Разыскиваемого 14 лет за заказную расправу мигранта задержали в российском регионе

В Петербурге полиция задержала мигранта из межгосударственного розыска
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала 53-летнего мигранта по подозрению в заказной расправе, совершенной 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина находится в межгосударственном розыске. На родине он подозревается в том, что в апреле 2011 года расправился с человеком. По версии следствия, к нему через посредника обратилась знакомая и попросила избавиться от ее мужа. По ее словам, супруг проявлял нездоровый интерес к их несовершеннолетней дочери. За расправу женщина предложила сумму, эквивалентную 300 тысячам рублей.

Мужчина согласился и вместе с подельником исполнил заказ, подкараулив жертву на улице и нанеся ему девять ножевых ранений. После того как напавшие убедились, что потерпевший не подает признаков жизни, они сбежали.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после массового рейда по стройкам задержано более 100 мигрантов.

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