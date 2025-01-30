После массового рейда в российском городе более сотни мигрантов доставили в полицию

В Петербурге после массового рейда по стройкам задержано более 100 мигрантов

В Санкт-Петербурге в ходе массового профилактического рейда по стройкам полиция задержала более 100 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, рейд проходил в Московском и Колпинском районах города. В частности, проверка прошла на двух крупных стройках, расположенных на Пулковском шоссе, овощебазе на Софийской улице в Петро-Славянке и на других объектах. В общей сложности силовики выявили около 500 иностранцев, из которых более 100 человек нарушили порядок пребывания на территории России. Все они доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.

Кроме того, для поиска нелегалов были затронуты и крупные автомагистрали города. Так, полицейские остановили около 200 автомобилей и проверили документы почти у 300 человек. В результате были выявлены 24 иностранца, также нарушивших миграционное законодательство. Шестеро водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В середине декабря в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели массовый миграционный рейд по поиску нелегалов и выявили 20 человек.