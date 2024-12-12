В центре российского города полиция провела массовый рейд по поиску нелегальных мигрантов

В Петербурге в результате массового миграционного рейда выявили 20 нелегалов

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели массовый миграционный рейд по поиску нелегалов и выявили 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, рейд был проведен на территории Адмиралтейского и Петродворцового районов города. Проверка прошла на двух строительных объектах, где проживали иностранцы. Они расположенны по Красносельскому шоссе, у дома №72, а также в хостеле, находящимся в доме №15 по 8-й Красноармейской улице. Полицейские проверили документы более чем у 200 иностранных граждан.

В результате в отдел полиции доставили 20 человек — нарушителей миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские накрыли бордель для нелегальных мигрантов.