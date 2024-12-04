Бордель для нелегальных мигрантов накрыли в Подмосковье

В Подмосковье полицейские накрыли бордель для нелегальных мигрантов

В Подмосковье полицейские накрыли бордель для нелегальных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, полицейские выяснили, что в квартире дома на проспекте Генерала Белоборода оказываются интим-услуги за деньги. Сотрудники приехали туда и задержали двух женщин 34 и 45 лет. Против них составлены протоколы об административном нарушении по статье 6.11 (Занятие проституцией) КоАп РФ.

Также силовики задержали организатора борделя — 33-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии. Она подыскивала девушек, предоставляла им квартиру для проживания и получала деньги за работу. Она подозревается по части первой статьи 241 (Организация занятия проституцией) УК РФ.

Ранее Иркутский областной суд приговорил к 13,5 года лишения свободы криминального авторитета за организацию преступной группировки, занимавшейся вовлечением девушек в проституцию.

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