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10:29, 3 декабря 2024Силовые структуры

Криминальный авторитет Кос сел на 13,5 года за сеть борделей и ОПГ в российском городе

В Иркутске суд дал 13,5 лет криминальному авторитету Косу за ОПГ и бордели
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иркутский областной суд приговорил к 13,5 годам лишения свободы криминального авторитета за организацию преступной группировки, занимавшейся вовлечением девушек в проституцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Осужденный — 34-летний Алексей Ленивцев по кличке Кос — главный сутенер Иркутска, который устроил настоящий передел в криминальном мире города и попытался захватить власть. Он с 2019 года был в розыске, но Интерпол нашел его в Батуми и местные правоохранители выдали его российским силовикам.

Авторитет признан виновным по 14 эпизодам преступлений по статьям 210 УК РФ («Создание и руководство преступным сообществом»), 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних»), 241 УК РФ («Содержание притонов»), 126 УК РФ («Похищение человека») и 163 УК РФ («Вымогательство»).

По данным полиции, Кос возглавлял крупнейшее в Иркутске ОПГ с 2015 по 2019 годы и контролировал весь рынок интим-услуг. Его подручные искали в соцсетях девушек и предлагали им высокооплачиваемую работу, а затем принуждали работать в борделях. Анкеты девушек публиковали в интернете, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, саунах и гостиницах. За любые провинности работниц борделей штрафовали и избивали.

Уголовный розыск и СОБР Росгвардии весной 2019 года накрыл сеть, задержали 18 участников ОПГ, трое из них стали сотрудничать со следствием. Однако главарь успел скрыться за границей. Кос постоянно менял места жительства, однако в начале 2021 года сотрудники Интерпола при содействии МВД Грузии настигли его в Батуми.

Следователи привлекли к уголовной ответственности 22 члена ОПГ, уточнила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Светлана Павликова. Уголовные дела в отношении них ранее были направлены в суд, одного из активных участников преступного сообщества приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

27 ноября сообщалось, что главный киллер ОПГ «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов (Ритник) сдал силовикам двух заказчиков расправы над бизнесменом Олегом Палутиным, совершенной в Казани в 1999 году.

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