Названа самая дорогая женщина в Instagram

Американская модель и предприниматель Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Об этом сообщает Hopper HQ.

Цена одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов.

Девушка обогнала свою сестру Ким Кардашьян, которая оказалась лишь на четвертом месте (720 тысяч долларов за один пост), футболиста Криштиану Роналду (750 тысяч долларов) и прошлогоднюю победительницу этого же рейтинга актрису Селену Гомес, публикации которой приносят по 800 тысяч долларов.

На данный момент на Кайли Дженнер подписаны 111 миллионов человек.

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В июле Forbes показал обложку своего августовского номера с фотографией основателя косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Издание объявило, что 21-летняя девушка самостоятельно заработала 900 миллионов долларов и скоро станет самой молодой миллиардершей в мире.

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