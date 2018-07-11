Сестра Кардашьян наторговала косметикой почти на миллиард долларов

Младшая сестра Ким Кардашьян — модель и предприниматель Кайли Дженнер — станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Ее фотография попала на обложку американского издания Forbes, посвященного самым богатым женщинам страны.

Об этом Forbes объявил на своем сайте в среду, 11 июля. Кайли Дженнер, которой в августе исполнится 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала 900 миллионов долларов. По мнению издания, через год девушка станет самым молодым миллиардером в мире, опередив создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

Фото: Forbes

«Кайли Дженнер приблизилась к статусу самого молодого миллиардера, самостоятельно заработавшей свое состояние. Она обогнала даже Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года», — говорится в официальном Instagram-аккаунте Forbes под фотографией Дженнер.

В декабре 2016 года Дженнер открыла свой первый фирменный магазин косметики в лос-анджелесском торговом центре Westfield Topanga.

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В июле Кайли Дженнер шокировала своих фанатов заявлением о том, что она удалила из губ все филлеры. Девушка призналась, что впервые увеличила губы в 16 лет после того, как парень, который ей нравился, указал на их маленький размер.

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