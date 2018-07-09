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Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность

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Сестра Ким Кардашьян и участница американского шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер шокировала своих фанатов заявлением о том, что она удалила все филлеры (наполнитель для локальных инъекций, который используется в контурной пластике — прим. «Ленты.ру») из губ. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка призналась, что она приняла это решение после того, как под одной из опубликованных фото ей написали, что она «выглядит как старая Кайли».

«Я избавилась от всех филлеров», — ответила на негативный комментарий телезвезда.

Это решение одобрили многие поклонники. «Да, Кайли! Ты выглядишь потрясающе с более естественными губами», — комментировали одни. «Я впервые оставляю комментарии на твоей странице, но я просто хочу сказать, что ты выглядишь изумительно без своих филлеров», — восхищались другие.

Актриса призналась, что впервые увеличила губы в 16 лет после того, как парень, который ей нравился, указал на их маленький размер. «У меня правда были очень узкие губы и во время одного из моих первых поцелуев парень сказал "Я и не думал, что ты сможешь хорошо целоваться с такими маленькими губами"», — рассказала Кайли Дженнер. Она добавила, что это сильно задело ее и она перестала чувствовать себя «желанной и привлекательной».

В апреле участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер выпустила губную помаду зеленого цвета в рамках новой линии своего бренда Kylie Cosmetics. Мать новорожденной Сторми опубликовала в аккаунте Kylie Cosmetics в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует оттенок Ironic на своих губах. Снимок сестры Ким Кардашьян вызвал насмешки подписчиков, сравнивших цвет помады с содержимым детских подгузников.

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