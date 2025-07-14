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20:08, 14 июля 2025Мир

Раскрыты истинные мотивы Трампа по новым поставкам оружия Украине

CNN раскрыл причины решения Трампа по поставкам вооружений Украине через Европу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

У решения президента США Дональда Трампа о поставках вооружений Украине через Европу есть как политические, так и экономические причины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным телеканала, такой подход позволяет американскому лидеру формально сохранить предвыборную позицию по снижению прямого участия США в конфликте, одновременно продолжая поддержку Украины. Кроме того, сообщается, что американский лидер рассчитывает получить экономическую выгоду через продажу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Также, по мнению ряда американских чиновников, резкое усиление поставок оружия может стать сигналом Москве о том, что Трамп всерьез настроен закончить конфликт России и Украины. «Он хочет показать, что серьезно настроен на прекращение конфликта, и, возможно, это покажет [президенту РФ Владимиру] Путину, что пришло время начать переговоры», — раскрыл один из чиновников на условиях анонимности.

Ранее американский лидер пообещал ввести пошлины в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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