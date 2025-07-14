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20:06, 14 июля 2025Наука и техника

Израильская компания рассказала о готовности перехватчика гиперзвуковых ракет Arrow 4

Компания IAI объявила о применении перехватчика гиперзвуковых ракет Arrow 4
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля вскоре примет на вооружение готовые противоракеты системы Arrow 4, способные перехватывать особо сложные гиперзвуковые и баллистические снаряды. Об этом со ссылкой на генерального директора концерна Israel Aerospace Industries (IAI) Боаза Леви сообщает Israel National News.

Издание отмечает, что, наряду с Arrow 4, компания IAI работает над ракетой Arrow 5, которая в конечном итоге должна заменить Arrow 3 и будет противостоять особо сложным баллистическим угрозам. Новая система поступит на испытания примерно через два года, но при необходимости данный процесс может быть ускорен.

В ноябре 2023 года портал Breaking Defense со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщил, что израильская система Arrow 3, которая является высшим эшелоном противоракетной обороны, впервые перехватила баллистическую ракету.

В марте 2022-го издание Bild рассказало, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы Arrow 3 у Израиля.

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